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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

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Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan şüpheliler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran polisin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.'nin Kocaeli ve Bolu'da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara'da, A.D. de İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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