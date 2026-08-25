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Şanlıurfa'da Sahte Polis Dolandırıcılığı: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şanlıurfa'da Sahte Polis Dolandırıcılığı: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Araçta çok sayıda altın, döviz ve hafıza kartı ele geçirildi; zanlılardan biri tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada ticari bir araçtan şüphelendi. Aracı takip edip durduran ekipler, arama yaptı.

Üzerlerinde çok sayıda ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi

Yapılan aramada 6 adet altın bilezik, 27 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük, 2 çift küpe, 5 adet bileklik, 5 adet kolye, 25 adet 100 TL banknot, 37 adet 200 TL banknot, 34 adet 100 dolar, 2 adet 50 dolar, 1 adet 20 dolar, 44 adet 50 euro, 1 adet 200 euro, 2 adet 100 euro, 1 adet 20 euro, 1 adet 5 euro ile 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi

Olayın aydınlatılmasına yönelik Otoyol Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahısların kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık olayı işledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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