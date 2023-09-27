Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesinin dernek kurduğu ortaya çıktı

Kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandıran suç çetesinin 'Ay Yıldız Teşkilat' ismiyle kurdukları dernekte faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı. Çete üyesi 7 kişi, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tuzağa düşürdükleri vatandaşlara kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi sıfatlarla tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda silah, telsiz, sahte basın ve polis kimlik kartları ve özgeçmiş dosyaları ele geçirildi.

Milli unsurları ön plana çıkararak duyguları istismar etmişler

Zanlıların 'Ay Yıldız Teşkilat' ismiyle kurdukları ve faaliyetlerini sürdükleri derneğin logosunda çift başlı kartal figürü ve Türk devletlerini temsilen 16 yıldız kullandıkları ortaya çıktı. Şebekenin bu sayede milli duygulara hitap ederek dolandırıcılık faaliyetlerini daha rahat yürütebilecekleri düşüncesinde oldukları öğrenildi. Zanlıların iş bulma vaadinin yanı sıra, definecilik, arsa ve arazi temini, yargıdaki dosyaları lehe sonuçlandırma ve cezaevinden suçlu tahliyesi gerçekleştirme gibi vaatlerde de bulundukları ortaya çıktı.

Üst düzey devlet yetkilisi görünümü ile dolandırıcılık yapmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin devlet büyüklerinin adını kullanıp, bürokraside üst düzey tanıdıklarının olduğunu söyleyerek ya da kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak işe koyma vaadiyle maddi menfaat sağladıkları ve dolandırıcılık eylemleri içerisinde oldukları öğrenildi. Zanlıların aynı zamanda kendilerini milletvekili, binbaşı gibi sıfatlarla tanıttıkları, kendilerini çevrelerine devlet görevlileri tarafından vazifelendirilmiş gibi lanse ettikleri ve Türkiye genelinde teşkilatlanmaya çalıştıkları aktarıldı. İçerisinde bulundukları oluşumun sözde devlet görevlileri tarafından yönetildiğini söyleyerek güven telkin etmeye çalışan şebekenin şehit asker ve polis resimleri, dini ve milli günlere ilişkin resim ve video paylaşımlarında bulundukları, üst düzey kamu görevlileri, yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgili paylaşımlar yaparak kendilerine önemli kişi izlenimi verip kamuoyu üzerinde güven duygusu oluşturmaya çalıştıkları belirtildi. - ANKARA