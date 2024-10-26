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Kendilerine ihanet ettiğini öne sürdükleri şahsı acımasızca dövdüler

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Sakarya Adapazarı'nda 2 şahıs, kendisine ihanet ettiğini öne sürdükleri kişiyi acımasızca darp edip o anları da kayda aldılar.

Son dönemlerde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Adapazarı... Görüntülerde 2 şahsın kendisine ihanet ettiğini öne sürdükleri kişiyi acımasızca dövdüğü görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler emniyeti etiketleyerek şahısların yakalanması çağrısında bulundu.

Kendilerine ihanet ettiğini öne sürdükleri şahsı acımasızca dövdüler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (13)

Wien:

'Sahislar gözaltina alinip, adli kontol şartiyla serbest birakildi' haberini ne zaman okuyacağiz???

139
5
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Ahmet AKGÜL:

2 tane korkak serseri. erkek değiller

61
0
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Selim Demir:

ee tutuklama haberi ne zaman gelicek

48
3
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ufo:

ülke Texas a döndü Adalet hukuk olmayan ülke malesef böyle oluyor

44
1
yanıtYanıtla
caner Çubukçu:

O zaman bunları skerken videoya almak kısasa kısas mı !!!!

39
0
yanıtYanıtla
Hakan Kahveci:

İfade al serbest bırak

28
1
yanıtYanıtla
Cuma Kestek:

Muz cumhuriyeti ne demek.!!

17
4
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Burak:

Bunlar sadece gördüklerimiz daha böyle yüzlerce olay yaşanıyordur. yazık insanlık kayboluyor hızlı bir şekilde.

18
1
yanıtYanıtla
Aslan Öztürk:

İsrail terör devletlerini vuruyor demesi.

4
1
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Güçlü olan haksız da olsa istediğini alıyor bu fikri toplumumuza aşılayanlar demokrasiyi dayatanlardır. Demokrasi haksız da olsa kalabalıkların fikir ve eylemlerinin onaylanmasını ve tasvib edilmesini dayatır. Oysa kalabalıklar haksız olduğunda haklı olan azınlıkların onlara intisab etmesini dayatmak da zulümdür. Mesela ben hiç bir siyasi partiye oy vermiyorum, vermek zorunda da değilim ve haklı olduğum konularda o partilerin TROLLER fikirlerime saçma sapan yanıtlar verdiğinde maaşı hak etmemeli

3
0
yanıtYanıtla
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