Kendilerine ihanet ettiğini öne sürdükleri şahsı acımasızca dövdüler

Son dönemlerde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Adapazarı... Görüntülerde 2 şahsın kendisine ihanet ettiğini öne sürdükleri kişiyi acımasızca dövdüğü görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler emniyeti etiketleyerek şahısların yakalanması çağrısında bulundu.