Kendi rızasıyla evindeki esrarı polise teslim etti, uyuşturucuyu motosiklet lastiğine gizlediği ortaya çıktı

Hatay'da polis ekiplerine kendi rızasıyla evinde bulunan uyuşturucu maddeyi teslim etmek isteyen kişinin evinde 1 kilo 172 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'da polis ekiplerine kendi rızasıyla evinde bulunan uyuşturucu maddeyi teslim etmek isteyen kişinin evinde 1 kilo 172 gram esrar ele geçirildi. Şahsın kendi rızasıyla teslim ettiği esrarı motosiklet lastiği içerisine gizlemesiyse dikkat çekti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Motosikletli polis timlerinin 19 Nisan tarihinde yaptığı çalışmada; Antakya Narlıca Mahallesi'nde yaya vaziyette görülen ve şüphe üzerine durdurulan, 3 suç kaydı bulunan H.A.'nın üzerinden "içimlik" diye tabir edilen miktarda 2,23 gram esrar ele geçirildi. Şahıs, yakalandığı ve üzerinde arama yapılan yerin evinin önü olduğunu, evinde de esrar maddesi bulunduğunu ve kendi rızasıyla teslim etmek istediğini dile getirdi. H.A., ikametinden çıkararak kendi rızasıyla yunus timlerine uyuşturucuyu verdi. Plastik poşet içerisinde 4 parça halinde 1 kilo 48,78 gram esrar, motosiklet lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 121,08 gram esrar olmak üzere toplamda 1 kilo 172 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındı ve şüpheli şahıs gözaltına alındı. Motosiklet lastiğinin içerisinden esrar maddesi çıktığı anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
