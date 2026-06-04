Kemer'de kaçak bungalov yapılar yıkıldı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında ruhsatsız bungalov ve ahşap yapılar yıkıldı. Yıkım işlemleri jandarmanın güvenlik önlemleri altında, kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ruhsatsız olarak inşa edilen bungalov ve ahşap yapıların yıkımı tamamlandı. Yıkım faaliyetleri sırasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Planlı şekilde yürütülen çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığı bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda izinsiz inşa edilen yapıların tamamen ortadan kaldırıldığı, süreç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve kaçak yapılarla mücadelenin devam edeceği ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı