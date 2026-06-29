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Ev taşımak için kurulan asansörün elektrik hattı üzerine düşen 2 işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattına düşmesi sonucu akıma kapılan 2 firma çalışanı ağır yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçiler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan 2 firma çalışanı ağır yaralandı. Bilinçleri kapalı şekilde hastaneye kaldırılan iki işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş. A'nın (51) evine ev eşyası taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), taşıma işlemi için asansör kurdu. Kurulan asansörün elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu iki çalışan elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanan ve bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenilen şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralılardan İbrahim Güneş Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kemer Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, olay hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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