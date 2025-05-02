Keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada

MERSİN - Mersin'de 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, koltuk değneğiyle yürüyen Akyol ile arkadaşına bir otomobilin yol verirken, sol şeritte ilerleyen İ.H.Ç. idaresindeki otomobilin Akyol'a çarptığı görülüyor.

İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İ.H.Ç.'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen 6 Şubat tarihinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, tutuklanan sürücü İ.H.Ç.'nin 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede yer alan kaza tespit tutanağında, sanığın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi' maddesini ihlal ettiği, Akyol'un ise kazada kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Davanın ilk duruşması görüldü

Kazayla ilgili Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 21 Mart'ta görülen ilk duruşmada dinlenen sanık İ.H.Ç., "Olay günü ben yolda sol şeritte seyir halinde gidiyordum, trafik sol şeritte akıyordu. Sağ şeritte de trafik akıyordu. Ben sol şeritte giderken birdenbire bir yaya önüme çıktı. Yaya önüme çıkar çıkmaz çarptım, yaya kaputa çıktıktan sonra fren yaptım, müteveffa sol refüj tarafına savruldu. Hakkımda ceza verilecekse eğer hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim" dedi. Mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının sorularını da yanıtlayan sanık, "Ben sağdaki aracın durduğunu fark etmedim. Ben selektör yaptığımı hatırlamıyorum. Çarpma anından sonra frene bastım, öncesinde basamadım, yayayı hiç görmedim" diye konuştu. Duruşmada Laçin Akyol'un ailesi de şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, dosyanın ağır cezaya gönderilmesini talep etti

Daha sonra savcı mütalaasında, sanık üzerine atılı suçun olası kastla öldürme suçuna vücut verebileceği ihtimaline binaen, buna ilişkin incelemenin üst yetkili mahkeme olan ağır ceza mahkemesince yapılması gerektiği, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini ve tutukluluğun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise, sanığın kusurunun bilinçli taksir derecesini geçip olası kasta ulaşıp ulaşmadığının, dolayısıyla eyleminin 'kasten öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılmasının bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu yönünde görevsizlik kararı vererek, sanık hakkında yargılama yapmak üzere dosyanın Mersin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Organları bağışlandı

Öte yandan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Laçin Akyol'un bağışlanan karaciğeri Malatya'da, bir böbreği Mersin'de ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.

Cumhurbaşkanı keman hediye etmişti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışmasında üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.

Kazaya ait görüntü ortaya çıktı

Kazayla ilgili dava süreci devan ederken 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, koltuk değneğiyle yürüyen Akyol ile yanındaki arkadaşı yaya geçinde bir süre bekliyor. Bir otomobil Laçin ve arkadaşına yol verirken, sol şeritte ilerleyen İ.H.Ç. idaresindeki otomobilin selektör yaptıktan sonra Akyol'a çarptığı görülüyor.