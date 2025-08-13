Kemaliye'de Tır Tünelde Sıkıştı, Ulaşım Kapatıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Kemaliye'de bulunan Taş Yoluna giren tır tünelde sıkıştı. Tır, tünel girişinde yeterli mesafe olmaması nedeniyle tavan kısmına sıkışarak hem kendi yüküne hem de tünel içyapısına zarar verdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yol ulaşıma kapanırken tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı. - ERZİNCAN