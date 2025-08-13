Kemaliye'de Tır Tünelde Sıkıştı, Ulaşım Kapatıldı

Kemaliye'de Tır Tünelde Sıkıştı, Ulaşım Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'nda tır, tünelin girişinde sıkışarak ulaşımı engelledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Kemaliye'de bulunan Taş Yoluna giren tır tünelde sıkıştı. Tır, tünel girişinde yeterli mesafe olmaması nedeniyle tavan kısmına sıkışarak hem kendi yüküne hem de tünel içyapısına zarar verdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yol ulaşıma kapanırken tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı

Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.