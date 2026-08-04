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Erbaa'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları 65. Günde Sürüyor

Erbaa'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları 65. Günde Sürüyor
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Irmağı'na düşerek akıntıya kapılan 21 yaşındaki İlker Parlak'ı arama çalışmaları 65'inci gününde devam ediyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen ve şehir dışından destek ekiplerin katılımıyla genişletilen çalışmalarda, akıntının etkileyebileceği tüm güzergahlarda titizlikle inceleme yapılıyor; ancak henüz gencin izine ulaşılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları, 65'inci gününde devam ediyor.

Erbaa'daki 28 Mayıs günü Park Vadi mevkisinde dengesini kaybederek Kelkit Irmağı'na düşen ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 21 yaşındaki İlker Parlak'ı arama çalışmaları, kayboluşunun 65'inci gününde de devam ediyor. Olayın ardından Tokat AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uzun süre boyunca Kelkit Irmağı ve çevresinde kapsamlı taramalar gerçekleştirildi. Ancak tüm çalışmalara rağmen İlker Parlak'a ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Şehir dışından bölgeye sevk edilen destek ekiplerinin de çalışmalara katılmasıyla arama alanı genişletilirken, İlker Parlak'a ulaşılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Kayıp gencin izini süren ekipler, akıntının etkileyebileceği tüm güzergahlarda titizlikle inceleme yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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