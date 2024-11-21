Kelkit Devlet Hastanesi'nde Hemşire Taciz İddiası: Soruşturma Başlatıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan bir erkek hemşire, 5 kadın hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma altına alındı. Kadın hemşirelerin şikayetleri üzerine hem Başsavcılık hem de İl Sağlık Müdürlüğü hızlı bir şekilde inceleme başlattı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi devlet hastanesinde görev yapan bir erkek hemşire hakkında 5 kadın hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Olay geçtiğimiz hafta Kelkit Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi. Kadın hemşirelerin şikayet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı.
Kelkit Devlet Hastanesi'nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S. geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi'nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE