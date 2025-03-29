Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Uludağ'daki yangın faciası soruşturmasında tutuklama kararları
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Keçiören'de Bina Terasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangından kimsenin etkilenmediği bildirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalı Mahallesi'nde bir binanın terasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangından kimse olumsuz etkilenmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.