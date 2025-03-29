Keçiören'de Bina Terasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalı Mahallesi'nde bir binanın terasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangından kimse olumsuz etkilenmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA