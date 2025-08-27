Keçi Çalan Şüpheliler Adana'da Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, keçi çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıkkaya Mahallesi'nde İsmail Yavuz'a ait keçi çalındı. Hayvan sahibi keçisinin olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve PTS kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada keçiyi çalanların H.Ş. ve B.Ş. olduğu tespit edildi. Ekiplerin peşinde düştüğü şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca keçiyi yol kenarına bıraktı. Keçiyi yola yakın ormanlık alanda bulan ekipler sahibine teslim etti. Keçisini teslim alan Yavuz, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, kaçmaya çalışan şüpheliler H.Ş. ve B.Ş., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA