Kazı Yapan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde ekskavatör ile kaçak kazı yapan 8'i suçüstü, 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tıraz köyü yakınlarında define amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada; M.G., O.D.Y, S.C.T., M.T., C.D., H.İ.P., İ.Z., ve K.S. ekskavatör ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, ifadeleri için Domaniç Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturma sürüyor.