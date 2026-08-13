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Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında

Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında
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Balıkesir Edremit'te Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Halk arasında 'Şıp Şıp Dede' olarak bilinen Seyyid Muhammet Hazretleri'nin türbesi alevlerin arasında kalmasına rağmen zarar görmedi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında halk arasında "Şıp Şıp Dede" olarak bilinen Seyyid Muhammet Hazretleri'nin türbesi de zarar görmedi.

Edremit ilçesine bağlı Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Kadıköy Mahallesi'nde halk arasında "Şıp Şıp Dede" olarak bilinen Seyyid Muhammet Hazretleri Türbesi'ne ulaşmadan söndürüldü. Yangının en şiddetli yaşandığı alanlardan birinde yer alan türbenin çevresindeki otlar ve ağaçlar ise yandı.

Yangının ardından bölgeye gelen çevre sakinleri, türbenin alevlerin arasında kalmasına rağmen zarar görmediğini belirttiler. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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