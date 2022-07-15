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Otobüsün çarptığı minik kızı geçirdiği kaza değil yardımına koşanların sözleri ağlattı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüsün çarptığı minik kızı geçirdiği kaza değil yardımına koşanların sözleri ağlattı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki Tuana Ürey'i yardımına koşanların sözleri korkuttu. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi", "Şu teyzesine iki tokat atın" sözleri minik kızı ağlattı.

Palandöken kavşağında, akrabalarıyla alışverişten dönen Tuana Ürey'e Şerafettin Canpolat'ın kullandığı 25 H 0069 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yüzüstü yerde kalan Tuana'nın yardımına çevredekiler koştu.

Kazazede kız, yardıma koşanların sözleriyle ağladı

ÇEVRESİNE TOPLANANLARIN SÖZLERİ KORKUTTU

Sağlık ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, kalkmak isteyen Tuana Ürey'i yerde kalması konusunda uyardı. Çevresinde toplananların, "Yerinden kalkma kızım, canlanma", "Çocuk korkuyor, çocuğu korkutmayın", "Su verin, hayır vermeyin", "Çocuğu korkutma abi, abla" gibi sözlerle yaşattığı panik, Tuana'nın korkup, ağlamasına neden oldu.

Kazazede kız, yardıma koşanların sözleriyle ağladı

TEYZESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada elinden poşetlerini bırakmayan teyzesi panik içinde yeğenine yardım etmeye çalıştı. Sinir krizi geçirip, zaman zaman yeğenine çarpan otobüsü tekmeleyen Tuana'nın teyzesini hem çevredekiler hem de sağlık ekipleri sakinleştiremedi. Yeğenine sarılarak "Tuana beni öldürdün" diyen kadının sakinleşmediğini gören bir kişi, "Şuna iki tane vurun kendine gelsin" dedi.

Kazazede kız, yardıma koşanların sözleriyle ağladı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tuana Ürey, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ürey, evine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - 3. Sayfa

Çocuk su 3. Sayfa Güncel Haberler

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