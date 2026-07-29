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Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu saldırılarını görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu saldırılarını görüştü
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminali çevresindeki saldırıları değerlendirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminali çevresindeki saldırıları değerlendirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar, genişletilmiş stratejik ortaklık kapsamındaki ikili gündemin güncel konularının yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye yapacağı ziyarete hazırlık sürecini ele aldı. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ilişkin durum detaylı olarak görüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'ın ihraç ettiği petrolün yüzde 80'inin sevk edildiği Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline 17 ve 19 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti. Saldırılarda Kazakistan petrolünü taşıyan sivil tankerler hasar görmüştü. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıların bir an önce durdurulmasını ve Kazak petrolünün ihracat altyapısının güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsayıcı tedbirlerin alınmasını talep etmişti.

Bakanlık ayrıca ortak ülkeleri bu saldırıları şiddetle kınamaya çağırmış, tüm ilgili tarafları somut önlemler geliştirmek üzere işbirliğine davet etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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