Kazakistan'da 1 yıl önce düşen Azerbaycan yolcu uçağının soruşturmasına ait ara rapor yayınladı

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Kazakistan'ın başkenti Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı ile ilgili soruşturmanın ilerleyişine dair ara rapor yayınladı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren Embraer 190 tipi yolcu uçağının geçtiğimiz sene 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kentine inişi sırasında düşmesine ilişkin soruşturmanın ilerleyişine dair ara rapor yayınladı. Raporda, kaza ile ilgili oluşturulan ve Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Brezilya'dan uzmanların yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gözlemcisinin de yer aldığı komisyonun, bu süre zarfı içerisinde toplanan verilerin analizini yaptığı, uçağın kara kutularını incelediği ve kokpit ses kayıt cihazının çözümlendiği belirtildi. Raporda, kazanın yaşandığı alanda hava aracının yapısal konumunu belirlemek amacıyla detaylı inceleme gerçekleştirildiği, olay yerinde fotoğraf ve video kaydı yapıldığı, uçağa ait parçaların ise toplanarak incelemeye alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında uçakta tespit edilen yabancı metal cisimlere izotop, balistik ve patlayıcı yönlerinden kapsamlı inceleme yapıldığının ifade edildiği raporda, bu incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadığı ve inceleme için gönderilen 3 oksijen tüpünde patlamaya dair bir bulgu bulunmadığı bildirildi.

Raporda, uçakta meydana gelen hasarın savaş başlığının tahrip edici unsurlarının etkisiyle oluşmuş olabileceği, ancak bu unsurların kaynağının tespit edilemediği belirtildi. 2 numaralı hidrolik sisteme ait boru parçasında yapılan iz (trasolojik) incelemesinde, boru üzerinde hasarlar tespit edildiği, çelikten yapılmış metal parçaların bu hasara neden olmuş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Nihai raporun yayınlanabilmesi için Merkezi Bakım Bilgisayarı'na (CMC) ait kaset üzerinde inceleme yapıldığı da aktarılan raporda, ancak termal etki nedeniyle söz konusu kasetten veri elde edilemediği, verilerin çıkarılabilmesi için ilgili üreticiye başvurulmasının önerildiği bildirildi. Bu kapsamda komisyonun şu anda inceleme yapılabilmesi amacıyla ABD yetkili temsilcisiyle görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağı 25 Aralık 2024'te Aktau kentine inişi sırasında düşmüş, 5'i mürettebat olmak üzere 67 kişiden 38'i hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı. - BAKÜ