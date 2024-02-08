Kazakistan'da Toprak Kayması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Aranıyor

Kazakistan'ın Almatı kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken toprak altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kazakistan'ın güneyinde Tanrı Dağlarının eteklerinde yer alan Almatı kentinde toprak kayması meydana geldi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentin Medeu ilçesinde yerel saatle 02.00 sıralarında toprağın insan kaynaklı aşırı sulanması nedeniyle meydana gelen afette 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Toprak altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede 3 bin 200 metreküplük çamura gömülen iki konutun da hasar gördüğü aktarıldı. - ALMATI