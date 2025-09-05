Kazakistan'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 13 Ton Kokain Ele Geçirildi

Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ülke tarihinin en büyük tek seferlik kokain sevkiyatı olan 13 ton 183 kilo kokain ele geçirildi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ülke tarihi için rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen çok aşamalı operasyonlar doğrultusunda ülke tarihi için rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildiği belirtilerek, "Zamanında alınan önlemler sayesinde ülke tarihinin en büyük tek seferlik uyuşturucu sevkiyatı olan 13 ton 183 kilo kokain ele geçirildi. Bu yükün Kazakistan üzerinden üçüncü ülkelere transit geçişinin sağlanması bekleniyordu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine üye olmaları şüphesiyle 2 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alınarak tutuklandığı ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - ALMATI