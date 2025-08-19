Kazakistan'da Hafif Uçak Kazası: Pilot ve Yolcu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu Aerostar R40F UP-LA229 uçağı düştü. Akmola Bölgesi Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen kazada pilot ve bir yolcu olmak üzere 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın dik düşerek yere çakıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkstar yarışmasıyla tanınmıştı! Ergün'ün son hali şaşırtıcı

Şöhreti ıskalayan Ergün yıllar sonra sokakta böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Ünlü oyuncudan ablasının düğününde horon şov
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.