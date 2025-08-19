Kazakistan'da Hafif Uçak Kazası: Pilot ve Yolcu Hayatını Kaybetti
Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu Aerostar R40F UP-LA229 uçağı düştü. Akmola Bölgesi Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen kazada pilot ve bir yolcu olmak üzere 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın dik düşerek yere çakıldığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ASTANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa