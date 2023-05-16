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Kazada yaralanan çocuğun hastanedeki ilginç talebi

3. Sayfa Haberleri

Kazada yaralanan çocuğun hastanedeki ilginç talebi Samsun'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede sedyede yatarken ABD'li rap sanatçısı Eminem'in bir parçasının çalınmasını istedi.

Kazada yaralanan çocuğun hastanedeki ilginç talebi

SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede sedyede yatarken ABD'li rap sanatçısı Eminem'in bir parçasının çalınmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmekte 15 yaşındaki Ö.U.'ya otomobil çarptı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk acil serviste tedavi altına alındı. Yaralı çocuk hastanede sedyede yatarken ilginç bir talepte bulundu. Rahatlaması için ABD'li rap sanatçısı Eminem'in bir parçasının çalınmasını isteyen Ö.U.'nun bu talebi yerine getirildi. Yaralı çocuğu kaza yerinde görüp hastaneye gelen tanıdığı kadın cep telefonundan Eminem'in bir şarkısını açtı. Ö.Ü.'nün çalan şarkıya eşlik etmesi herkesi gülümsetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Samsun Eminem 3. Sayfa Haberler

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