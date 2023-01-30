Dereye uçan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetmişti! Ceren'in ortaya çıkan son görüntüleri kahretti

Muğla'da alkollü olduğu ileri sürülen M.B. isimli şahsın kullandığı otomobil dereye uçtu; araçta bulunan Öykü Kasımoğlu ile Ceren Ceylan yaşamını yitirdi. Ceylan'ın kazadan 4 saat önceki doğum günü paylaşımı ve olay yerinde yaşanan kaos anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Dün saat 01.30 sıralarında, Marmaris'te Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, M.B.'nin kullandığı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından dereye uçtu. Aracın içerisinde bulunan Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu, hastanede hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan araçtan kendisi çıkan sürücü M.B.'nin kaza sonrasında etrafından yardım istediği ve "Ölüyor ölüyor yetişin" diye attığı çığlıklar attığı anlar bir vatandaşın kamerası ile kaydedildi. Öte yandan Ceylan'ın ölmeden önceki son paylaşımı da ortaya çıktı. Genç kızın doğum gününü kutladığı öğrenildi.

MEMLEKETLERİNDE DEFNEDİLECEKLER

Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından detaylı inceleme için Muğla Adli tıp kurumuna gönderilen genç kızlar toprağa verilmek üzere, Öykü Kasımoğlu Adana'ya, Ceren Ceylan ise İstanbul'a gönderildi.