Zonguldak'ta kadın sürücüyü dikiz aynasıyla darp eden sürücü adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta motosikletli kadın sürücüye trafik kazası sonrası çıkan kavgada kırılan dikiz aynasıyla saldıran otomobil sürücüsü E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden B.D. adlı kadının kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine B.D. otomobilin dikiz aynasını kırdı, E.K. ise otomobilinden sökülen aynayla genç kadına saldırdı.

Olay yerindeki esnafın ve B.D.'nin erkek arkadaşı F.S.'nin araya girmesiyle yatışan kavgada E.K. çevredekilerin tepkisinden kaçarak bir markete sığındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri E.K.'yi gözaltına alındı, kavgada yaralanan her iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.K., sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. E.K.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı