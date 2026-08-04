Tatvan'da Şehit Uzman Çavuş Ahmet Balaban Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban için Tatvan Devlet Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, uzaman çavuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan P. Uzm. Çvş. Ahmet Balaban, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Balaban'ın naaşı, Tatvan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Uğurlama programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da katılarak merhum askere son görevini yerine getirdi. Vali Karakaya, törende yaptığı değerlendirmede P. Uzm. Çvş. Ahmet Balaban'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Düzenlenen törene Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Sertaç Özkal, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, askeri personel, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen uğurlama programında edilen duaların ardından P. Uzm. Çvş. Ahmet Balaban'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketine uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı