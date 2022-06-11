Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi - Haberler

Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüs sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüs sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, Balıkesir-Kütahya karayolunda 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonunun çarpışması sonucu meydana geldi. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüsü kullanan Süleyman Altınyurt, Dursunbey'in Çınar Mahallesi'nden ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazede Altınyurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Vekili Saadettin Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Murat İnan katıldı. (Hüdayi Demirhan - Emre Binakuran/İHA) Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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