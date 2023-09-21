Kazada hayatını kaybeden iki liseli toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okula giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve 20 metre sürüklenen motosiklette hayatını kaybeden iki lise öğrencisi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okula giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve 20 metre sürüklenen motosiklette hayatını kaybeden iki lise öğrencisi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi iki genç sabah okula gitmek üzere motosikletle seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek 20 metre sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden iki genç gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi İlker Cura, Alaşehir Narlıdere Mezarlığı'nda, 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen ise Bahadır Mahallesi Mezarlığı'nda öğlen kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

İki genç son yolculuğuna da aynı cenaze aracında uğurlandı. Yan yana araca konan gençlerden ilk önce İlker Cura, ardından da Kerem Faruk Türkmen kendi mahallelerinde toprağa verildi. Cenaze namazını Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek kıldırırken, cenaze törenlerine; Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrencisi oldukları Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Özkan, öğretmenleri, okul arkadaşları, İlker Cura'nın babası Eşref, annesi Hayriye Cura, Kerem Faruk Türkmen'in babası Mehmet, annesi Cemile Türkmen ve sevenleri katıldı. - MANİSA