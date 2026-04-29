Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Çivril'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Ahmet Tozan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çivril-Uşak karayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Tozan için cenaze töreni düzenlendi. Genç yaşta hayatını kaybeden Tozan, kılınan cenaze namazının ardından Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazanın ardından Gürpınar mahallesinde büyük üzüntü yaşanırken, cenaze törenine Tozan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Tozan için dualar edildi. - DENİZLİ

