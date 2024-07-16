Konya'da elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybeden emekli polis toprağa verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikleti ile seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli polisi, toprağa verildi.

Kaza, dün Konya-Ankara Karayolu Çiçekkent Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyreden A.B. (26) idaresindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete gitmekte olan Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun (76) kullandığı elektrikli bisiklete çarpmıştı. Kazada yaklaşık 70 metre sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehitoğlu için Merkez Camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Şehitoğlu'nun yakınları ile Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehitoğlu'nun cenazesi merkez kabristanlığında dualarla toprağa verildi. - KONYA