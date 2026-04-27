Kazada ağır yaralanan Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan gezi amacıyla ilçeye gelen 20 kişilik motosiklet grubunda yer alan Ertuğrul Hazinedar idaresindeki 06 TD 793 plakalı motosiklet, dün dönüş yolculuğu sırasında Aynalıkaya mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Hazinedar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Hazinedar'ın kaza yaptığını haber alarak olay yerine doğru yola çıkan gruptaki başka bir motosiklet sürücüsü de kaza geçirdi. Bostancılar köyü yol ayrımında yola çıkan köpeğe çarpan 06 FCE 258 plakalı motosikletin sürücüsü savrularak yaralandı, köpek ise telef oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kulüp başkanı yaşamını yitirdi

Mudurnu'daki kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
