KOCAELİ (İHA) - Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı

KOCAELİ Kocaeli TEM otoyolu Kuruçeşme mevkiinde kaza sonrası bir tırda yangın çıktı. TEM otoyolu trafiğe kapatıldı.

Kaza; 10.30 sıralarında TEM otoyolu Kocaeli geçişi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Yaşanan bir kaza sonrası tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tır sebebiyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanlar kentin bir çok noktasından görüntü. Kaza ve yangın sebebiyle, İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Yanan tıra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.