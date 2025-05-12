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Kaza Sonrası Aileler Arasında Tekme Tokat Kavga

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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga ile sonuçlandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.

Kaza sonrasında iki aile birbirine girdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İki aile kaza sonrasında birbirine tekme tokat saldırırken, olay polisin gelmesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre maddi hasarlı kaza sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya akrabalarının da katılmasıyla ortalık karıştı. Sokak ortasında onlarca kişi birbirine tekme, tokat saldırırken çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çok sayıda polis ekibinin bölgeye intikal etmesiyle yaşanan olay son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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