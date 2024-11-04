Üye Girişi
Haberler

Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta, belediyelere yönelik kayyum kararlarını protesto etmek için toplanan kalabalık grupla polis arasında arbede çıktı. "Kürdistan" sloganları atarak terör propagandası yapmaya kalkan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasında tutuklanıp yerine de kayyum atanmasının ardından, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.

ESENYURT'TA OLAY GECE

Kayyum kararları nedeniyle birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Protestocular bir süre sonra "Kürdistan" sloganları attı. Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var

 Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım
Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi

111 yıllık hikaye sona erdi! Dünya devi, Türkiye'den tamamen çekiliyor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet null:

Ee başkanınız koşa koşa desteğe giderse bu çapulcularda cesaretlenir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Belediye dediğin çöpleri toplar kaldırım yapar.. siyasi güç değildir kimse kendisine ekstradan misyon yüklemesin..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtarık usta:

ırağa naşş

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Esenyurt Adamların şehirdeki yatağı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu? BP Türkiye'den çekildi mi, neden çekildi? Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım? Yarın sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı? 5-6-7 Kasım doktorlar neden grevde, neden iş bırakıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.