Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
İstanbul Esenyurt'ta, belediyelere yönelik kayyum kararlarını protesto etmek için toplanan kalabalık grupla polis arasında arbede çıktı. "Kürdistan" sloganları atarak terör propagandası yapmaya kalkan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasında tutuklanıp yerine de kayyum atanmasının ardından, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.
ESENYURT'TA OLAY GECE
Kayyum kararları nedeniyle birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.
TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ
Protestocular bir süre sonra "Kürdistan" sloganları attı. Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.