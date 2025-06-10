Kayseri OSB'de Ahşap Fabrikasında Yangın

Kayseri OSB'de Ahşap Fabrikasında Yangın
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmemekte ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vardiyada çalışan işçiler ise fabrikadan tahliye edildi.

Yangın havadan görüntülendi

Fabrikanın silosunda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması ile söndürülürken, ekiplerin müdahalesi ise dron ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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