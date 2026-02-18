Kayseri'de sel yolu çökertti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, bölgede bazı mahalleler sel suları altında kaldı. Sel nedeniyle ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden yolun bir kısmı çökerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Kayseri'nin birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Yahyalı ilçesinde de yağışların şiddetini arttırmasıyla sel meydana geldi. İlçede bazı mahalleleri sel nedeniyle su bastı. Öte yandan ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden yolun bir bölümünde de çökme meydana geldi. Çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı