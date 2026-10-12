Kayseri Melikgazi'de takla atan otomobil minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak, karşı yola geçti. Sinyalizasyon direğini de deviren otomobil ışıkta bekleyen minibüse çarparak durabilirken, kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.E.Y. yönetimindeki 38 AOD 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, karşı yola geçti. Bu sırada sinyalizasyon direğini de deviren otomobil, Y.A. yönetimindeki 38 ALA 350 plakalı minibüse çarparak, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amaçlı yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.E.Y. ve yolcu R.Y.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından otomobil ve minibüs çekiciyle kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı