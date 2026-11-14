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Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ve Ç.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A. ve Ç.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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