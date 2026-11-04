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Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı. Yaralı ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine taraflardan M.A., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, şüpheli şahıs da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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