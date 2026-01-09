Haberler

Yol buzlandı, tırlar makasladı

Güncelleme:
Kayseri-Malatya Karayolu'nda etkili olan kar yağışı sonrası yolların buzlanması, çok sayıda aracın kazaya karışmasına neden oldu. 4'ü tır toplam 20'ye yakın araçta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri- Malatya Karayolu'nda kar yağışı sonrası yol buzlanırken, kazalar peş peşe geldi. 4'ü tır yaklaşık 20'ye yakın araç maddi hasarlı kazaya karışırken, ekiplerin tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollar buzlanırken, buzlanan yolda araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kayseri-Malatya Karayolu'nda da çok sayıda araç buzlanan yolda kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı. 4'ü tır olmak üzere 20'ye yakın otomobil ve hafif ticari araç kazaya karışırken, tırlardan 3'ü makasladı. Kazalar nedeniyle bazı bölgelerde yol kısmi olarak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın gerçekleşmemesi için yolda güvenlik önlemi alarak, kaza yapan vatandaşlara da yardımcı oldu. Kaza yapan tırların ve diğer araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Buzlanan yolda kazaya karışan Muammer Arslantaş, "Bulunduğumuz noktada 5-6 araç birbirine çarptı. Yol zaten buzlu. Çok sayıda maddi hasarlı kaza var" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
