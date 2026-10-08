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Kayseri Kocasinan'da tost makinesinde unutulan ekmek yanınca itfaiye ve polis geldi

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Kayseri Kocasinan'da tost makinesinde unutulan ekmek yanınca itfaiye ve polis geldi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerindeki tost makinesinde unutulan ekmeğin yanması sonucu oluşan duman, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler ve iş yeri sahibinin müdahalesiyle yanan ekmek makineden alındıktan sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerindeki tost makinesinde unutulan ekmek, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2. katında meydana gelen olayda, iş yeri sahibi ofisin kapısını açtığında yoğun dumanla karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde dumanın tost makinesinde unutulan ekmeğin yanması sonucu oluştuğunu tespit etti. Ekipler ve iş yeri sahibinin müdahalesi ile yanan ekmek makineden alındıktan sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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