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Kayseri Kocasinan'da polisten kaçan alkollü sürücüye 232 bin TL ceza yazıldı

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Kayseri Kocasinan'da polisten kaçan alkollü sürücüye 232 bin TL ceza yazıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kontrolde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 232 bin TL idari para cezası yazıldı; sürücü görüntü almaması için basın mensubunun kamerasına saldırdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 232 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, polisten kaçarak, trafiği tehlikeye sokan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüyerek, görüntü aldırmamak için kamerasına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte huzuru sağlama, suçun ve suçlunun önüne geçme adına çalışma yapıldı. Kocasinan ilçesinde bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, N.N.K. yönetimindeki 38 AJA 643 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ikazına uymayan N.N.K. kısa süren kovalamaca sonucu yine Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Aslanağzı Sokak'ta yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelirken, polisten kaçan N.N.K. alkolmetre üfletilmek istenildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmaya çalıştı. Basın mensubunun üzerine yürüyen N.N.K., görüntü aldırmamak için kameraya yönelerek, saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleşen alkollü sürücü, ekiplere 'çekim yaparsa üflemem' diyerek, zorluk çıkardı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, N.N.K.'nın 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 232 bin TL idari para cezası yazıldı.

N.N.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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