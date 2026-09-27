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Kayseri Kocasinan'da motosikletin çarptığı çocuk dahil 3 kişi yaralandı, 2'si ağır.

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Kayseri Kocasinan'da motosikletin çarptığı çocuk dahil 3 kişi yaralandı, 2'si ağır.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazada çocuk dahil 3 kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparken kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.S. (24) yönetimindeki 38 ARB 290 plakalı motosiklet, demir bariyerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.'ye (12) çarptı. Kazada Y.Y., Y.S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan T.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar Y.Y., Y.S. ve T.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Y.Y. ve T.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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