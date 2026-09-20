Kayseri Kocasinan'da iki arkadaş kavgasında 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bir ikamette saat 17.30'da meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen E.Ö. ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. bıçakla A.S.'yi yaraladı. E.Ö. olay sonrası kaçarken, A.S. yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.S. buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikamette inceleme yapılarak, şüpheli E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı