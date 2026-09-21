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Kayseri Kocasinan'da alt geçitte 3 otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da alt geçitte 3 otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Kayseri Kocasinan'da Alsancak Mahallesi'ndeki alt geçitte 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda vatandaş araçlarını yol kenarına park ederek kazayı izledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Öte yandan, kazayı merak eden çok sayıda vatandaş, araçlarını yol kenarına park ederek alt geçitteki kazayı film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında, T.T. yönetimindeki 38 ADG 515 plakalı otomobil, R.K. yönetimindeki 06 BKN 025 plakalı otomobil ve A.D. yönetimindeki 27 AAH 489 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler R.K. ve A.D.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan, ne olduğunu merak eden çok sayıda vatandaş araçlarını yol kenarına park ederek kazaya koştu. Vatandaşlar alt geçitteki kazayı adeta film izler gibi izledi. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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