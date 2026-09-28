Haberler

Kayseri Hacılar'da babasının kucağındayken başına taş isabet eden bebek kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Hacılar'da babasının kucağındayken başına taş isabet eden bebek kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken başına kayadan kopan taş parçası isabet eden 3 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı, bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda yürüyen babasının kucağındayken, kayadan kopan taş parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre baba R.Ş., oğlu K.Ş.'yi (3) kucağına alarak, kayalık alanda yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında baba ve minik K.Ş.'nin üzerine kayalıklardan kopan taş parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından ağır yaralanan K.Ş.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatına kaybetti. K.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan fon açıklaması: Erdoğan bu işe el attı, inşallah gereğini yapacak

Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

Evliliğini bitirdi! Zehir zemberek sözlerle böyle duyurdu
53 milyar TL iddiasına IC Holding'den yanıt: Tamamı asılsız

53 milyar TL iddiasına IC Holding'den yanıt: Tamamı asılsız
Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı

Hadise after party'de fena dağıttı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar
Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi

Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var