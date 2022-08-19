Ülkelerine gitmek istemeyen sığınmacılar, Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkarıldığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. İddiaya göre Geri Gönderme Merkezinde bulunan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmemek için yangın çıkardı. EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ASKER SEVKEDİLDİ Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Jandarma ekipleri, merkezde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 3. Sayfa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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