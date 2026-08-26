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Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 Deprem: Evlerde Çatlaklar

Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 Deprem: Evlerde Çatlaklar
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğünde depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluşurken, bir evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğünde depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluşurken, bir evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme başlattı. Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamada ise, "26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 Mw büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Depremin ardından ilçeye bağlı Yukarıborendere Mahallesi'nde bazız evlerde çatlaklar oluştu. Ayrıca, bir evin duvarında da yıkıntı oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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