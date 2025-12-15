Haberler

Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır 3 yaralı

Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan bir kamyonet zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan kamyonet zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 EG 323 plakalı duramayan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen 38 APD 221 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın şiddeti ile önünde bulunan 38 ANG 696 plakalı nakliye aracına çarparak 2 aracın arasında kaldı. 38 EG 323 plakalı kamyonet ise çarpmanın ardından refüje çıkarak bariyerlere girip durabildi. Bu sırada yola savrulan bariyer de karşı şeritten gelen 06 BS 0980 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
