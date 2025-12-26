Haberler

Kayseri emniyetinden yılbaşı öncesi sıkı denetim: Bin 16 şahıs sorgulandı

Güncelleme:
Kayseri'de terör örgütlerine karşı yapılan denetimlerde 183 personel tarafından 1,016 şahıs ve 152 araç sorgulandı. 4 kimliksiz kişi yakalanırken, 8 sürücüye toplamda 52 bin 617 TL ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşına günler kala denetimler sıkılaştırıldı. Terör örgütlerinin eylemlerine karşı 183 personelle eş zamanlı yapılan denetimlerde bin 16 şahıs ve 152 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve muhtemel terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla uygulama yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 183 personelin ve 29 ekibin katıldığı eş zamanlı düzenlenen TEM uygulamasında bin 16 şüpheli şahsın ve 152 şüpheli aracın sorgusu yapıldı. Çalışmalarda, 4 kimliksiz şahıs yakalanarak, haklarında gerekli işlemler yapılırken, 8 araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 52 bin 617 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için sürdürdüğümüz mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
