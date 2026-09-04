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Kayseri'de 'Şirinler' operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri'de 'Şirinler' operasyonu: 32 gözaltı
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Kayseri’de, ’Şirinler’ olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün 11 farklı suçtan 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kayseri'de, 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün 11 farklı suçtan 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Şirinler" ismi ile bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yürütülen soruşturmada H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirilen H.Ö.O. suç örgütünün, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'yağma amaçlı tehdit', 'hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit', 'yağmaya azmettirme', 'suçu ve suçluyu övme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme' ve 'suç üstlendirme' suçlarına ilişkin 89 eylem gerçekleştirdikleri, bu olaylara karışan 80 harici şüpheli ve 68 mağdurun olduğunun tespit edildiği, soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 34 hedef şüpheli şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilde 32 şüpheli şahsa yönelik olarak 35 ikamet 5 işyeri olmak üzere toplam 40 adreste 98 ekip, 10 özel harekat unsuru, 1 TOMA ile 1 çevik kuvvet timiyle eş zamanlı operasyon yapıldı Operasyonda, H.Ö.O., M.Ş., S.A.A., E.Ö., C.E., E.U., C.T., M.D., M.K., M.K., İ.G., R.Ş., M.A.O., Ö.Ç., Y.T., U.D., E.Ç., A.K., Z.E., H.Ş., İ.G., M.İ., E.Ç., G.Ş., M.K., F.K., B.K., C.K., H.Ş., M.Y., C.K. ve H.T.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatlı silah, çok sayıda çek, senet, doküman, 88 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, Çok sayıda harddisk, laptop, bilgisayar ile 1 fişeklik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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